Paulo Dybala è on fire! L'attaccante è stato il grande protagonista nell'allenamento di oggi della Juventus. Entusiasmo a mille per l'argentino, che nella partitella in famiglia ha regalato spettacolo: ha saltato mezza squadra segnando un gol da applausi, come ha riportato Sky Sport. Per la felicità di Maurizio Sarri che sorride e si sfrega le mani aspettando il ritorno della semifinale di Coppa Italia contro il Milan per lanciarlo in campo. Dybala è pronto e non vede l'ora di tornare in campo, intanto incanta in allenamento.