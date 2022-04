Calcio e cinema per Paulo Dybala. Il numero 10 della Juventus sarà da protagonista un documentario che finirà al Festival di Cannes. È quanto riportato in Argentina da Olé, che ne racconta anche il contenuto: Paulo visiterà e giocherà sui campi da calcio più particolari d’Europa. Veri gioielli incastonate in paesaggi unici. Da Roma, campo Gerini all’Henningsvaer, in Norvegia e all’Igralište Batarija, in Croazia.