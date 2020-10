"¡Listos para nuestro debut en @championsleague mañana!". "Ready for our @championsleague debut tomorrow!". Lo scrive in tutte le lingue, quasi volesse urlarlo. Paulo Dybala è pronto per il debutto della Juventus nella Champions League 2020/21, previsto per domani allo Stadio NSK Olimpiyskiy di Kiev, contro la Dinamo. Dopo tutte le questioni che lo hanno circondato in questi giorni, l'argentino ha tanta voglia di scendere in campo, se non dal primo minuto, almeno a partita in corso.