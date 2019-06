Paulo Dybala è in bilico. La scorsa stagione è stata la più deludente alla Juventus dal suo arrivo dal Palermo nell'estate del 2015. Pochissimi gol per l'argentino, che non è mai stato decisivo nei momenti chiave della stagione e ha sofferto in modo particolare la convivenza con Cristiano Ronaldo. Come racconta Il Corriere dello Sport, però, l'arrivo di Maurizio Sarri sulla panchina bianconera al posto di Massimiliano Allegri potrebbe garantire un pronto riscatto a Dybala nella prossima stagione. Sempre che, nel prossimo mercato estivo, non venga messo sulla lista dei partenti.