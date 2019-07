Oggi Maurizio Sarri ha coccolato in conferenza stampa Paulo Dybala confermando la volontà di provarlo come falso nueve oppure come terquartista dietro a due punte. Il futuro dell'attaccante argentino, tuttavia, non è certo. Come anticipato dapuò partire se arriva la giusta offerta e in queste settimane i bianconeri stanno registrando l'interesse di vari club europei, dal Manchester United al Psg.Dybala rientrerà alla Continassa nei primi giorni di agosto. In queste ore l'argentino si trova in vacanza a Miami e al suo ritorno a Torino (nei primi giorni di agosto, probabilmente domenica 4)per capire la volontà dell'allenatore che già oggi ha anticipato i suoi piani tattici per l'argentino. Non più tuttocampista, ma attaccante oppure rifinitore, ma se il mercato può davvero cambiare il futuro dell'argentino che sarebbe tentato anche da una nuova avventura., sia lui che la Juventus penserebbero seriamente a separarsi. Come già anticipato, Dybala non è sul mercato ma il suo futuro dipende dalle offerte che arriveranno. Lui e Sarri parleranno anche di questo.@lorebetto