La quarantena di Pauloprocede, così come il decorso del virus che lo ha colpito, assieme alla compagna Oriana Sabatini. La storia, però, sarebbe dovuta andare in modo differente. Infatti, anche la Joya era pronta a partire, destinazione Argentina.D'altronde, lo aveva anche ammesso qualche giorno fa la stessa Oriana, rivelando come la coppia fosse pronta a partire. Non per l'Argentina, ma per Dubai, secondo quanto rivela la compagna in diretta su Instagram. Il coronavirus però, li ha bloccati a Torino.Dybala stesso ha parlato ieri notte, al canale social della nazionale argentina , spiegando tutte le preoccupazioni provate tra i sospetti e la scoperta della positività. Una situazione che ha affrontato con Oriana al suo fianco, supportandosi vicendevolmente, anche durante le ore che il calciatore è riuscito a riservare all'attività fisica.La questione stipendi ha tenuto banco sopra ogni cosa, ma le trattative con la società sono pronte per essere riaperte. Nel suo futuro, infatti, c'è un lungo rinnovo in vista, con adeguamento salariale annesso: i contatti informali tra l'agente, si potrà rimettere nero su bianco il rinnovo. Prolungamento di uno o due anni, con lo stipendio che raggiungerà la doppia cifra, così da scavalcare De Ligt e diventare il secondo più pagato della rosa dopo Ronaldo. ​ Il tempo libero, però, non sembra annoiare la Joya. Tra gli esperimenti da cuoco - fatti ad inizio quarantena - e qualche tocco di palla in giardino, Dybala passa le sue giornate con la Playstation sempre a disposizione. Così, tra una sessione di PUBG e l'altra , Paulo pensa anche al rinnovo con la Juventus.