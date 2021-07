Questo perché la Joya ha dovuto saltare la Copa America causa mancata convocazione del c.t. Scaloni. Nel frattempo è stato a Miami insieme alla sua Oriana Sabatini, una splendida "vacanza lavorativa" in cui ha festeggiato con fidanzata e amici, ma si è anche allenato duramente per cancellare una stagione complicatissima e farsi trovare pronto per voltare pagina nella sua storia con la Juventus.Come confermano sia il Corriere dello Sport che Tuttosport, infatti, oggimercoledì guarderà di nuovo negli occhi Allegri e nei giorni successivi farà altrettanto con il direttore sportivo Federico Cherubini. Saranno i preludi ai discorsi sul rinnovo di contratto,La base della trattativa è ben nota:Nei dialoghi tra le parti giocherà un ruolo anche la volontà del giocatore di provare a rimanere in una squadra a cui è affezionato, per provare un'ultima volta a salire sul treno della leadership definitiva.