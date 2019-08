La riluttanza di Paulo Dybala di fronte ad un trasferimento al Manchester United ha messo in serio pericolo lo scambio tra l’argentino e Romelu Lukaku. Siccome le vie del mercato sono infinite e le sorprese sono sempre dietro l’angolo, con la fine del mercato inglese in calendario alle ore 17 dell’8 agosto occorrerà attendere solo pochi giorni per vedere come andrà a finire. Per non farsi trovare impreparata, la Juve sta sondando una possibile destinazione alternativa per il n. 10 argentino. Come riporta il Corriere dello Sport infatti, la società bianconera vuole sondare la disponibilità del PSG per l’acquisto della Joya.