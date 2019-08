Non sono soltanto le questioni di mercato a tenere banco al momento in casa Paulo Dybala. Secondo quanto riportato da Il Corriere dello Sport, infatti, ci sarebbero problemi con la Star Image, la società di Malta che deteneva in esclusiva i suoi diritti d'immagine. Il contratto è stato firmato nel 2016 per i successivi dieci anni, ma unilateralmente rescisso poi nell'agosto del 2017, con la controparte che sostiene l'illegalità dell'operazione. Star Image chiede a Dybala la bellezza di 40 milioni di euro e il Manchester United, che controlla in esclusiva i diritti d'immagine dei propri assistiti, è senza dubbio preoccupato per la questione.