E adesso la Juve si muove per il rinnovo di Paulo Dybala. L'argentino è parte integrante del progetto di Massimiliano Allegri, che dopo mesi di stallo vuole riaprire il discorso rinnovo con il suo numero dieci. Ecco, come racconta Gazzetta, non sarà semplice: l'ultimo contatto tra le parti risale a due mesi fa, quando Paratici comunicò al giocatore che il club non intendeva rinnovargli il contratto per motivi economici.



LE ASPETTATIVE - E infatti Paulo si aspettava un'altra estate di trattative, così come sono andate le ultime due. Invece Allegri ha sgomberato il campo da ogni dubbio: si riparte da Dybala, anche se ha solo un anno di contratto. Ma cosa deve accadere per concretizzare il rinnovo? Cherubini contatterà Jorge Antun, procuratore dell'argentino, per proporgli il prolungamento con aumento di stipendio da 7.3 a 10 milioni più bonus. La Joya sarebbe così il secondo più pagato della rosa, con la prospettiva di essere il numero uno se Cristiano dovesse andare via (con De Ligt). Paulo vuole però sapere del progetto: se sarà interessante, è pronto a riportare Antun in Italia.