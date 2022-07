Nando, a Radio 104.5, ha parlato così die dell'avventura alla: "Sono curioso di vedere l'assetto tattico con il quale Mourinho vuole giocare, perché davanti ha tanta abbondanza per poter scegliere. Non saranno dei giudizi definitivi perché ancora è presto. Il mio dubbio su Dybala è se tiene fisicamente tutta la stagione. Se ci riesce darà tanta qualità forse come nemmeno se lo aspettano".