Paulo Dybala e Douglas Costa si sono dati battaglia, ma non sul campo da calcio. I due campioni della Juventus si sono sfidati in un divertente giochino di... prestigio. Durante una pausa degli allenamenti alla Continassa,: ad azione corrisponde reazione, se uno prende la pallina l'altro batte il pugno sul tavolo, se la pallina resta al centro, allora il palmo. Insomma, un piccolo espediente per vedere chi ha più reattività dei due. E tra un brasiliano e un argentino, abili a far sparire palloni sotto le gambe degli avversari, una pallina tra le mani cosa sarà mai... Per la cronaca, il vincitore è stato Dybala.