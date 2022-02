Se Paulo Dybala dovesse andare in scadenza di contratto con la Juventus il Barcellona sarebbe disposto a prendere l'argentino a zero. Come riferisce Sport alla Joya piacerebbe l'esperienza in Liga. Tuttavia come riferisce sempre il portale spagnolo sul giocatore ci sarebbe anche forte l'interesse di Inter e Tottenham. Dipenderà tutto dall'incontro tra l'agente di Dybala Antun e la dirigenza della Juventus per il rinnovo di contratto del numero 10 con la Vecchia Signora.