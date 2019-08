C'è ancheche oggi ha presentato il 'third kit', la terza divisa per la stagione 2019/20. Dopo la nuova tanto discussa maglia bianconera e la seconda bianca con scritte rosse è arrivata anche la conferma del terzo completino, quello blu, che tra i testimonial vede anche l'argentino Paulo Dybala, mai così al centro del mercato. La Joya continua a sparare alto, specialmente per ciò che riguarda le commissioni dell'entourage. La Juve l'ha messo fuori dal progetto anche davanti alla possibilità di mettere in cassa una corposa plusvalenza ma lui se ne vuole andare solo alle sue condizioni.Intanto i tifosi che hanno lanciato l'hashtag #Dybalanonsitocca sono sollevati dal vedere Dybala indossare la nuova maglia.I quattro calciatori scelti dal club bianconero su Twitter sono Bentancur, Chiellini, Pjanic e Cuadrado. L'argentino non compare neanche nel video di presentazione dove si vede invece Leo Bonucci. Per vedere Dybala con la nuova maglia bisogna andare sul sito ufficiale e scorrere la gallery pubblicata dal club bianconero. Insomma, La Joya c'è ma resta nascosto. Un po' come alla Continassa dove è tornato ieri ma senza parlare con Maurizio Sarri. Nonostante tutto, lui resta sul mercato.ma ad ora il PSG non valuta l'argentino tanto quanto lo United.@lorebetto