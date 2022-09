L'ex numero 10 dellaPauloha parlato a Tyc Sport dal ritiro dell'Argentina. Queste le sue parole:"Il fatto di essere rimasto senza contratto ha fatto nascere un grande dubbio riguardo quello che stava succedendo al mio livello calcistico. È stato inatteso perché avevo un accordo per rinnovare con la Juventus, ma poi le cose sono cambiate da parte sia del club che dell’allenatore, che aveva un nuovo progetto. Mourinho mi ha aperto le porte dandomi la possibilità di giocare per la Roma"."Ho giocato molti anni alla Juventus e trasferirmi in un altra squadra italiana è stato difficile per me. Conosco il campionato, ci ho giocato tanti anni e sapevo che non mi ci avrei impiegato molto ad adattarmi. Le persone che lavorano con me volevano prendere la decisione migliore dopo aver valutato tutti i progetti disponibili. È stata una decisoone presa molto velocemente, è stato un weekend in cui Mourinho mi ha chiamato e abbiamo avuto diversi colloqui. Ne ho avuto anche a casa con Tiago Pinto".