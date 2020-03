Your browser does not support iframes.



Forza Paulo. Il mondo dei social si unisce e inevitabilmente si stringe a Paulo Dybala, da questa sera uno dei tre casi positivi al Coronavirus tra i giocatori della Juventus. Una notizia che è stata divulgata dallo stesso giocatore e confermata dal comunicato della società: con l'argentino, positivi anche la compagna e l'assistente personale di Dybala. Tutti e tre stanno bene, sono asintomatici e si trovano in quarantena presso la nuova casa di Dybala, che in questi giorni sta finendo di arredare.



POLEMICHE - Sui social è impazzato l'hashtag 'Forza Paulo', ma c'è chi ha preferito far polemica. In Italia è stata una giornata a suo modo drammatica: circa 800 persone sono decedute per e con Coronavirus, e tutto quest'affetto mostrato per un calciatore per qualcuno è sembrato un buon pretesto per alzare la voce. "Muoiono a grappoli nel paese, ma a livello comunicativo questo è più importante?", s'interroga ad esempio un utente di Twitter. E un altro rincara la dose: "Qualcuno pagherà per quel Juve-Inter...".



