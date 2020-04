23









Dybala è ancora positivo. Dopo quaranta giorni, il calciatore argentino si è dovuto arrendere anche al quarto tampone. La notizia è arrivata dalla Spagna, e in tanti stanno confermando in queste ore: vicinanza massima alla Joya, ma adesso il dibattito si sposterà facilmente altrove. E cioè: come si può tornare a giocare con il 10 bianconero ancora positivo e nel pieno del tunnel?



SUI SOCIAL - E' stato il primo 'pensiero social': su Twitter, l'hashtag #Dybala ha scalato presto la classifica delle Tendenze. In tanti chiedono di guardare in faccia la realtà: "Un ragazzo di 26 anni, atleta di altissimo livello, è positivo al quarto tampone a distanza di 39 giorni dalla sua prima positività. Direi che è il momento di guardare in faccia la realtà, mettere da parte gli interessi economici, e dichiarare finita la serie A 2019/2020", scrive Giulio. Altri sono più maliziosi: "E' per Dybala che alla fine non si ripartirà?". Lo sconforto, comunque, sembra l'unità di misura dei messaggi.



