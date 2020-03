Paulo Dybala è risultato positivo al Coronavirus, insieme alla sua compagna Oriana Sabatini. Il calciatore bianconero ha dato l'annuncio attraverso il suo profilo Instagram, in cui ha ammesso la positività al Covid19 per lui e per la sua ragazza, arrivata dall'Argentina appena un mese fa."Ciao a tutti, volevo informarvi che abbiamo appena ricevuto i risultati del test Covid-19 e sia io che Oriana siamo risultati positivi. Fortunatamente siamo in perfette condizioni. Grazie per i vostri messaggi".