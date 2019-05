Paulo Dybala può lasciare la Juventus anche senza Massimiliano Allegri. Il futuro dell'attaccante argentino, infatti, dipende dalle offerte che arrivaranno alla Continassa. La Juve, secondo Tuttosport, vuole 100 milioni di euro per il cartellino de La Joya che nelle scorse settimane ha avviato i primi contatti con intermediari di Manchester United e Bayern Monaco. Anche l'Atletico Madrid pensa al calciatore che impatta per 22 milioni di euro sul bilancio bianconero. Per questo una cessione alle cifre richieste dalla Juve genererebbe una plusvalenza di circa 80 milioni di euro.