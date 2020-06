Il simbolo della Juve, il numero 10 del presente e del futuro. Paulo Dybala è questo e si appresta ad esserlo anche nei prossimi anni, ricalcando un po' le orme dell'idolo Del Piero. Una storia che detta così sembra molto romantica, ma che nasconde alcuni passaggi chiave, necessari nel calcio moderno: niente firme in bianco, niente contratti a vita, ma trattative da definire bene, perché tutto può cambiare, spesso molto in fretta. Lo sa bene Dybala, che la scorsa estate è arrivato a un passo dal lasciare la Juve, poi si è impuntato ed è rimasto, pronto a riprendersi i suoi tifosi. E da qualche settimana si parla di rinnovo, senza però arrivare al dunque.



IL MESSAGGIO - Nell'intervista alla CNN ha mandato un messaggio piuttosto chiaro, pizzicando il club per accelerare i tempi: "Al momento non c’è nulla, davvero. Ho ancora un anno e mezzo di contratto, che non è molto, e capisco che con tutto quello che è successo non è facile per il club, ma altri giocatori hanno rinnovato. Quindi aspettiamo... Sicuramente a un certo punto verranno a parlare. O forse no, non lo so. Dipende dalla Juve...". E poi ancora: "Il Barça? Sarebbe bello, tutti vogliono giocare con Messi, ma anche la Juve è incredibile. Abbiamo talmente tanta qualità da poter fare due squadre".



IL NUOVO INGAGGIO - Paulo ha le idee chiare. E' diventato grande e vuole prendersi questo status a livello internazionale. Maturo, leader, pronto per guidare la Juve, insieme a Ronaldo prima e senza CR7 dopo il suo addio a fine contratto. C'è ancora, però, il nodo rinnovo. Nelle ultime settimane si è parlato di un ingaggio spostato a 10 milioni dai 7.5 attuali, e invece potrebbe salire ancora. Dybala, spiega la Gazzetta, chiede di essere riconosciuto come simbolo, come il più pagato della compagnia bianconera (e di tutta l’A) dopo l’inarrivabile Ronaldo. Per Paulo le sue parole dovrebbero servire ad accelerare eventi già programmati. Ma in questa storia anche il denaro ha un peso. Come scrive la Rosea: "Nelle prime conversazioni preliminari non si è mai arrivati al tema stipendio, ma è probabile che la richiesta fatta dallo staff di Dybala salga fino a 15 milioni netti. Al momento Paulo ne guadagna 7,3, quarto tra gli umani dietro a Higuain-Pjanic (7,5) e al neoarrivato De Ligt che arriva a 8. La Juve è disposta ad accontentarlo con una spintarella all’ingaggio e la sensazione è che intorno a 11-12 si possa chiudere, con reciproca soddisfazione". Un nuovo contratto fino al 2024-25, aspetta solo una chiamata al suo agente Jorge Antun.