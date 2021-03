Nel corso della sua conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Cagliari, Andrea Pirlo ha parlato delle condizioni di Paulo Dybala, assente dallo scorso 13 gennaio: "Speriamo di averlo subito dopo la sosta. Dall'inizio di stagione ha fatto solo 7 partite su 50 dall'inizio. E' stata una grossa assenza non avere un grande campione come lui. Domani vedremo come starà Arthur e avremo tempo per gestire il suo dolore, anche per lui ora ci sarà un po' più di spazio per il recupero".