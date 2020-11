Una pausa nazionali per uscire dal tunnel. Questo il compito di Paulo Dybala, che non è partita con la sua Argentina a seguito di una recidiva alle vie urinali che deve smaltire. Poi, l’incontro con Pirlo, come scrive La Gazzetta dello Sport: “Paulo ieri si è preso una pausa dai social (i tifosi non perdonano) e ha trovato conforto nella chiacchierata d’auguri a Del Piero (che ha compiuto 46 anni), uno che ha sempre saputo rialzarsi alla grande dopo una caduta. Dybala farà riposo assoluto per i prossimi 3 giorni, in attesa di capire se giovedì potrà tornare alla Continassa per allenarsi con gli altri. Parlerà con Andrea Pirlo, perché mai come in questo momento ha bisogno di fiducia, e poi si metterà a lavorare a testa bassa: il 2020 adesso appare cupo ma c’è ancora tempo per colorare il finale”.