Come racconta Gazzetta, Dybala è virtualmente il terzo colpo in entrata per l’Inter, dopo Onana e Mkhitaryan. È il più inseguito, un corteggiamento che va avanti da gennaio (o forse anche prima, chissà). Ed è un acquisto fortemente voluto da tutte le componenti dell’Inter. Paulo ha la giocata decisiva, elemento che è stato diverse volte un limite della prima Inter targata Inzaghi, il tasto dolente della stagione appena conclusa. Dybala è voluto da tutta l’area tecnica, stuzzicata dal mettersi in casa un talento lasciato andare dalla Juventus, e non c’è neppure necessità di spiegare tutto il carico di motivazioni che si porterà dietro la Joya.