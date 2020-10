Paulo Dybala non sta bene. Non ha il coronavirus, quello l'ha già avuto durante il lockdown. Ma ha forti problemi gastrointestinali che mettono in dubbio la sua presenza sabato sera sul campo del Crotone. Intanto però è sicuro che non scenderà in campo fra pochi minuti con la sua nazionale, l'Argentina, impegnata in Bolivia per le qualificazioni sudamericane ai Mondiali 2022. Dybala stasera ha pubblicato su Instagram una foto di gruppo coi compagni dell'albiceleste con questo messaggio: "A causa di problemi di salute non potrò aiutare i miei compagni come avrei voluto, ma vi supporterò per prendere altri 3 punti".