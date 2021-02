L’edizione odierna di Tuttosport ha fatto il punto sulle trattative per il rinnovo di contratto di Paulo Dybala, che adesso pensa solo a tornare in campo: “Poi verrà il tempo dell’eventuale rinnovo di contratto, di un accorso in scadenza il 30 giugno 2022 che avrebbe bisogno di un adeguamento per dare sicurezze alla tifoseria bianconera, anche se al momento continua a mancare l’intesa tra una proposta da dieci milioni più due di bonus d’ingaggio con prolungamento fino al 2024/25 e una richiesta di 15 o poco meno”.