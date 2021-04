1









Paolo Dybala è concentrato solo sul campo. L'ha detto il suo agente Jorge Antun, l'ha confermato il giocatore. Con i fatti. Con quel mancino a giro contro il Napoli che tanto è mancato in questi mesi ad Andrea Pirlo e ai tifosi della Juventus: una carezza al pallone e tac, gol. Paulo è tornato, più carico di prima. Il contratto con scadenza 2022 è lì sulla scrivania, ma non nei pensieri del giocatore che in questo momento ha la testa soltanto sul finale di stagione da protagonista.



IN CAMPO - La Joya vuole recuperare tutto il tempo perso finora: è rimasto fermo per quasi due mesi e mezzo a causa di un problema al ginocchio, ogni volta che sembrava potesse tornare a disposizione arrivava una ricaduta a frenarlo. E il morale crollava di nuovo. Quando sembrava fosse finalmente pronto, ecco il festino con Arthur e McKennie e la conseguente punizione di Pirlo che li ha fatti fuori dal derby. Era questione di tempo, perché Dybala stava finalmente bene.



LO SCATTO - Adesso non è tempo di pensare a contratti, ingaggi e al suo futuro. Testa solo alla Juve e alle ultime nove gare di campionato più la finale di Coppa Italia. Paulo vuole prendersi le copertine così come aveva fatto l'anno scorso diventando decisivo nel rush finale per lo scudetto e vincendo il premio come miglior giocatore del campionato. Poi, una volta finita la stagione, ci si siederà a tavolino per pensare al contratto. Sul tavolo c'è sempre l'offerta della Juve da 10 milioni d'ingaggio, l'entourage del giocatore chiede uno sforzo in più ma la dirigenza bianconera non intende spostarsi di un centimetro.



TRATTATIVA BLOCCATA - E' oggi, ma ormai da tempo, è tutto fermo. La trattativa era iniziata più di un anno fa, il lockdown l'aveva momentaneamente interrotta ma una vera e propria ripresa non c'è mai stata. Tutto freezzato, a parte la lingua dei protagonisti che nel dicembre scorso correva veloce davanti ai microfoni con qualche frecciatina a distanza tra Paratici e lo stesso Dybala. Le recenti parole di Nedved hanno fatto capire come la cessione del giocatore in estate non sia da escludere, anzi: "Valutiamo ogni opportunità di mercato" aveva detto il vicepresidente della Juventus.



