La stagione dinon decolla, l'attaccante potrebbe la Juventus nella prossima stagione. Lo sa anche il presidente della Sampdoria Massimo Ferrero, che ai microfoni di Mediaset lancia una provocazione: "Io lo porterei via in spalla, ma a cifre molto più basse di quelle che chiede la Juve". Una frase buttata lì, quasi un messaggio ad Agnelli e Paratici. Chissà se Ferrero sta pensando veramente di fare un tentativo per l'argentino, sul quale, però, è forte l'interesse del Real Madrid.