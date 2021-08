Dove stava? Nessuno l'ha visto, questa mattina. Eppure c'era,, insieme al manager per brand e sponsor: dopo tanto tempo - e una quarantena di dieci giorni - il rappresentante di Dybala si è fatto vedere e ha accolto l'invito a parlare a quattr'occhi con la Juventus, in questo caso rappresentate da Federicoe PavelBene: è stato un incontro cordiale, definito da tutti interlocutorio - non ci si aspettava nulla di diverso - ma comunque importante: la Juve ha ribadito di essere disposta a venire incontro alle richieste di Paulo, vuole metterlo al centro del progetto e la controparte ha apprezzato particolarmente. Adesso dovranno parlare di soldi e si parte dalla solita base di 10 milioni, la prima offerta bianconera inizialmente rifiutata dall'argentino. Come sempre, bisognerà incontrarsi a metà strada: la Juve vuole fermarsi lì, bonus inclusi; la Joya vuole che proprio da 10 si possa partire e poi aggiungere qualche bonus in corso.Dybala intanto prosegue il lavoro differenziato, anche Allegri ha chiarito come dietro la sua assenza ci sia soltanto un discorso di precauzione. Nell'ultima settimana si è allenato parzialmente in gruppo e appena due volte:Il 22 agosto c'è già l'Udinese: Dybala sembra piuttosto lontano dal rodaggio completo.