Parla Oriana. La compagna di Pauloha parlato a Canal 9, emittente argentina, nella serata di ieri facendo finalmente chiarezza sul caos attorno all'attaccante bianconero "Paulo non è nuovamente positivo - le sue parole -. Deve soltanto aspettare. Ha da fare gli ultimi test e vedere qual è il responso, ovviamente non sappiamo da dove sono arrivate le notizie ma da noi non sono uscite. Così come abbiamo raccontato la nostra positività, con calma diremo la nostra negatività".Ancora Oriana: "A me è risultato negativo. Non siamo ancora sicuri al 100%, non vogliamo parlare e ci confermeranno la notizia appena avranno informazioni. Siamo in attesa come gli altri".