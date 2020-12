Stefano Sorrentino conosce bene Paulo Dybala, insieme hanno condiviso l'esperienza al Palermo e oggi l'ex portiere ha commentato così il momento complicato dell'argentino: "Il giocatore che conosco io non è quello visto l'altra sera. E non è una questione di posizione, perché si vede che non è fresco e non è in condizione - ha detto Sorrentino a Pressing - Gli manca la brillantezza, e alla lunga può fare la differenza. Tra il Covid e l'infortunio ha passato di tutto, ma ora è arrivato il momento in cui anche lui deve dare qualcosa in più. Pirlo lo mette più lontano dalla porta altrimenti, con i vari Chiesa, Kulusevski e altri, ci sarebbero troppi giocatori in area".