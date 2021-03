è stato il primo (ex) portiere ad aver parato un rigore a Cristiano Ronaldo in Serie A: "21 gennaio 2019, l'ultima mia stagione da professionista - racconta Sorrentino a Tuttosport - il Chievo è rimasta l'unica squadra alla quale CR7 non ha fatto gol. Magari è solo una statistica, ma a me fa piacere".. Nel 2002 però ha subito il gol di Enzo Maresca per il definitivo 2-2 all'89'. Altro gesto passato alla storia, quell'esultanza facendo l'imitazione del toro: "Siamo amici, quando ci siamo ritrovati al Palermo ci abbiamo riso sopra, ma quando quelo giorno passò davanti alla panchina lo rincorsi. Io penso che se nel calcio si toglie lo sfottò non rimane più nulla. Diverso è il discorso sugli insulti ai morti di Superga e dell'Heysel, lì divento una belva.- Da Torino a Palermo, dove Sorrentino è stato compagno di squadra di un giovanissimo Paulo Dybala: ", da quando è alla Juve non siamo mai riusciti a farci una cena insieme perché pensa soltanto alla sua vita da atleta. Una stagione storta può capitare, spero di vederlo protagonista nel derby di sabato".- Da un portiere all'altro, Sorrentino commenta così la situazione Buffon: "Fisicamente e mentalmente sta bene, mi rivedo in lui. Io ho smesso da quasi due anni e ancora oggi faccio fatica, capisco cosa sta provando.. Lui è l'unico che può prendere la decisione giusta, deciderà con il cuore. Magari oggi neanche lui sa cosa fare".