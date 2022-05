Il messaggio social di Gustavo Dybala, fratello di Paulo:"Cabezon, cosa posso dirti se nel vederti tanto emozionato mi esplode l'anima di infinito orgoglio verso di te, così come a mamma, Mariano e a nostro papà che non ha mai smesso di illuminare ogni campo di gioco, godersi in prima fila i tuoi gol dal cielo e dirti... che questo sogno continua, come sempre ci ha insegnato con il suo sguardo dall'alto, con rispetto e dedizione. Ora aspettiamo una nuova sfida, una nuova maglia, per conquistare i cuori più sinceri del mondo. E con l'appoggio di tutti coloro che sanno che, ovunque giocherai, sarai sempre il migliore. Ti amo".