Paul Pogba resta il sogno di mercato della Juve. #Pogback è un hashtag sempre di tendenza nel mondo bianconero, e nella serata di ieri è arrivato un indizio che ha infiammato gli animi. Il caso e caos sul profilo Twitter spagnolo della Juve, dove è comparso un video di Pogba in bianconero. Una raccolta di alcuni gol del francese, accompagnata da alcune parole che hanno scatenato tutti: “Back Paul Labile Pogba”. Tifosi letteralmente impazziti, tanto che la Juve ha deciso di dare la sua spiegazione con un ulteriore messaggio, sempre sul profilo Twitter spagnolo: “Back significava ritorno al passato! Volevamo solo ricordare i gol di un ex giocatore del club. Non pensate diversamente!”.



Ma questo non è il solo caso che ha suscitato grande attenzione. C'è stato un altro evento, sempre ieri sera, che ha coinvolto indirettamente Paul Pogba. In una diretta su Twitch, Paulo Dybala ha parlato di ex compagni che volevano tornare alla Juventus e il collegamento con Pogba è stato immediato per i più. Ma la Joya non fa direttamente il suo nome, ecco il video "incriminato".