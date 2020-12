11









Non solo entrate, anzi. La Juve nel prossimo mercato dovrà affrontare anche la questione uscite con Sami Khedira e Federico Bernardeschi come primi nomi sulla lista, ma non solo. C'è infatti il nodo rinnovi da risolvere con Paulo Dybala in cima: un tema che potrebbe portare a cessioni impreviste. La Joya riflette. Chiude un 2020 che nella seconda parte di stagione è stato orribile e si lancia verso un 2021 in cui ritrovare se stesso, le sue giocate e il suo essere determinato. All'apertura dell'anno, però, troverà anche il mercato di gennaio. Alla Continassa non c’è il minimo dubbio sul fatto che l’argentino resterà, ma da Parigi chiamano. L'arrivo di Mauricio Pochettino sulla panchina del Paris Saint-Germain impone un secondo round di mercato argentino, dopo che l’ex allenatore del Tottenham nell’estate 2019 ha inultilmente spinto per portare Dybala a Londra. LA RISPOSTA - In quel caso Dybala si impuntò. Di andarsene non aveva nessuna intenzione e disse no a Tottenham e Manchester United, pur di rimanere in bianconero. Ma ora? Pochettino al Psg vorrebbe ribaltare la rosa del Psg, sfoltendo la zona centrocampisti e comprando ancor più qualità. Ecco perché sulla sua lista ci sono Christian Eriksen e Dybala, per cui il Psg - riporta Tuttosport - vorrebbe sborsare intorno ai 60 milioni per la Joya. Una cifra che non soddisfa, ma che può essere una base per sedersi al tavolo, qualora la situazione rinnovo resti bloccata come lo è ora. Dybala riprenderà ad allenarsi con i compagni mentre il mercato chiama. Anche se lui sembra avere le idee chiare: dice e fa capire di voler restare.