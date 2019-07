Paulo Dybala è stato chiaro e ha lanciato il suo messaggio alla Juve. Vuole restare e domani, quando arriverà a Torino in anticipo rispetto al programma e tagliandosi le ferie, andrà subito alla Continassa per allenarsi e parlare con Maurizio Sarri. E con la dirigenza bianconera. Vuole un confronto diretto, aldilà delle telefonate, in cui ribadire la propria volontà: non abbandonare la Juve. Se andrà via sarà solo perché la società ha deciso di mandarlo via. Si sente la punta giusta per il nuovo progetto della Juve di Sarri e cerca proprio l'appoggio del tecnico. Lui non ha mai cambiato idea, nemmeno di fronte alle idee di Fabio Paratici e Pavel Nedved. Se proprio deve andare via, vuole poter scegliere lui la nuova sistemazione. MANCHESTER UNITED – Non è convinto dal progetto del Manchester United, dal punto di vista tecnico ed economico, e se proprio deve lasciare la Juve vuole essere sicuro di andare in uno di quei lidi che da tempo lo affascinano. Jorge Antun, suo uomo fidato e agente della trattativa, al momento si trova a Londra, dove in giornata è stato in compagnia di Paratici e ha incontrato alcuni intermediari del Manchester United, ma domani o al massimo venerdì sarà a Torino. Proprio dall'entourage del giocatore filtrano conferme di una trattativa complessa, con la Juve che invece riporta una buona dose di ottimismo intorno all'affare. Si va avanti, con tensione e idee diverse.