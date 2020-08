E se la Juve cedesse Paulo Dybala? E' una possibilità emersa nelle ultime ore, perché il rinnovo non è ancora arrivato e una nuova idea si sta palesando nelle menti bianconere. Qualche settimana fa, a proposito della Joya, Fabio Paratici disse: "Stiamo parlando di rinnovo con i suoi manager con una certa continuità. Sicuramente Paulo è un giocatore molto importante, per il quale è stato fatto un grande investimento già al momento dell’acquisto. Abbiamo sempre creduto in lui e non a caso gli abbiamo assegnato la maglia numero 10 che, visti gli ultimi dieci della storia bianconera, ha un valore simbolico per noi. Speriamo, anzi siamo sicuri, che Dybala sarà il futuro della Juventus".



RINNOVO - A che punto siamo? Il rinnovo sembrava a un passo, ma tra alte richieste e difficoltà negli spostamenti intercontinentali - buona parte dei componenti dell’entourage dell’argentino è bloccata Oltreoceano - tutto si è un po' rallentato. Il contratto fino al 2022 lascia ancora margine, ma non è più cosa fatta: Dybala e i suoi agenti chiedono un alto riconoscimento per il suo status, anche MVP della Serie A, mentre i vertici bianconeri abbassano le pretese, pensando di inserire tanti bonus. E le vacanze rallentano ancora il processo. Quanto costa? La Juventus è decisa a monetizzare quanto più possibile in caso di cessione: la fatidica soglia dei 100 milioni di euro continua a reggere. Chi lo vuole? Le variabili sono Real Madrid e Manchester City, con l'Atletico Madrid pronto a rientrare. I SOGNI - Come? Con operazioni alla Arthur-Pjanic, che coinvolgano una parte in contanti e/o uno scambio. Parte solo per un gruzzolo da reinvestire sul mercato per reperire un altrettanto interessante campione. Come scrive Tuttosport, l’eventuale cessione della Joya potrebbe diventare propedeutica all’acquisto di un centrocampista di qualità sopra la media, ma anche di quantità e fisicità, di propensione all’inserimento, di discreto fiuto per il gol: un Paul Pogba, il vero sogno di Andrea Pirlo. Poi gli altri, da Isco e Asensio del Real a Gabriel Jesus del City. Dybala rischia di pagare i sogni del mercato.