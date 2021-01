La rivelazione di Oriana Sabatini che in queste ore sta facendo il giro del web. La fidanzata di Paulo Dybala è finita nell'occhio del ciclone social per via delle sue ultime Instagram stories, in cui ha replicato alle domande dei follower raccontandosi a cuore aperto. Tante le domande a tema sessuale, in particolare una: "Sei bisessuale? Vero? Se ci si deve mettere un'etichetta, credo di sì".



Successivamente ha anche aggiunto: "Non c'è niente di più bello in questa vita che sentirsi ed essere liberi. Non so se sono lesbica o bisessuale ma non voglio avere pregiudizio".

