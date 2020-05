Mille sorrisi e un bacio. Il brutto periodo di Dybala e Oriana ormai è alle spalle, la coppia è completamente guarita dal virus e Paulo è pronto per tornare in campo con la Juve. Nel frattempo, i due hanno rappresentato l'Italia all'interno del progetto musicale di René Perez Joglar, artista portoricano che ha realizzato un video emozionante per lanciare la sua canzone dove l'amore è protagonista indiscusso. "Residente", il nome col quale è conosciuto, ha creato un videoclip con una serie di baci, tra i quali c'è anche quello di Dybala e Oriana, oltre al bacio di Messi con la sua Antonella Roccuzzo.



Il videoclip nella gallery