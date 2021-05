I titoli di coda perfetti per un finale da favola. pic.twitter.com/4Q3Z9adJuj — Gianluigi Buffon (@gianluigibuffon) May 23, 2021

"Siamo in Champions!Grazie mille per il vostro sostegno!!". Il messaggio di Pauloarriva forte e chiaro. Lui, che ha contribuito a decidere questa sfida, scrive ai tifosi e lo fa da capitano.Un messaggio arriva anche da: "I titoli di coda perfetti per un finale da favola". Ed è proprio vero.