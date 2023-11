Nel giorno del suo trentesimo compleanno Pauloha rilasciato alcune dichiarazioni direttamente dal ritiro dell'Argentina. La Joya ha parlato anche del suo rapporto con Mourinho e delle sensazioni sul ritorno in nazionale. Queste le sue parole"Sono contento di essere tornato. Ho detto a Leo Paredes, quando siamo saliti insieme sull'aereo, che è bellissimo venire qui. Non ho risposto alle ultime convocazioni per infortunio, ma ora posso rientrare. Sto bene fisicamente, ho recuperato bene"."Mourinho ha molto peso per noi. Ama molto gli argentini con lui hanno sempre reso e hanno dato qualcosa in più alle sue squadre".