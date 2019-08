"Paulo Dybala, deciditi!" Letta in questa chiave, l'ultim'ora che vede sfumato l'affare Dybala allo United - e Lukaku alla Juve? - potrebbe avere un altro effetto. Già, anche se il pessimismo che filtra in questa calda serata d'agosto lascia poco spazio alla fantasia, non si può escludere nessuna ipotesi. Neppure che questo tentennamento, che suona quasi come un rifiuto, non possa essere che un monito verso l'attaccante argentino, che in questi giorni ha fatto il prezioso,Dopo la proposta di ingaggio da, sulla quale Dybala ha alzato le pretese a 15,. Non sarebbe da Red Devils essere la seconda scelta, per quanto la Juventus al momento possa partire più avanti nelle quotazioni. Non ​è da United, pertanto, ecco la doccia gelata di questa sera.risuona ancora così, quel "no" che rimbalza dall'Inghilterra. Aggiungiamoci, poi, che Dybala sarà domani al J-Medical per le visite mediche e che, lo stesso giocatore, non vede l'ora di andare a colloquio con Sarri ed ecco che si capisce come il Manchester si possa sentire tradito.Resta tutto fermo, compreso quel Mandzukic che - a differenza del collega - aveva già fatto le valige. Così come loro, anche Lukaku sembra bloccato dall'evoluzione della trattativa. Insomma, a questa partita di 1, 2, 3 stellal'attore principale. L'8 chiude il mercato di Premier e da Manchester stanno sostanzialmente pressando per non arrivare all'ultimo secondo, con il groppo in gola. Così, se anche sembra tutto impossibile in questo momento, la trattativa resta ancora aperta, seppur con le mille difficoltà che, inevitabilmente, si sono aggiunte in queste ore.