Come ai vecchi tempi, complici i vecchi sorrisi. Paulo Dybala, con una giocata, ha giustificato tutta l'ansia social per la sua cessione: questo è un calciatore pazzesco, con una tecnica pazzesca, con una visione d'insieme che non è seconda o degna di essere tenuta in considerazione per una plusvalenza. Storie di soldi che si scontrano con storie di talento: quello di Dybala resta indiscutibile, e sui social, nonostante il rigore sbagliato, non possono non essere assolutamente positive. Dall'emozione per la rete alla certezza che qui si tratta di un calciatore di un livello differente: sui social si sono giustamente scatenati su Dybala. E nella gallery trovate i migliori commenti...