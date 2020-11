Un quarto d'ora per mettersi sotto una luce... peggiore!, che succede? Con la Lazio arriva una nuova prestazione incomprensibile: entrato nell'ultima parte della ripresa dell'Olimpico, l'argentino - che non è al meglio della condizione, leggi qui per le ultime - porta a casa una simulazione e una palla persa da cui nasce l'1-1 firmato Caicedo. Una situazione complicata, con Paulo che deve sbollire anche la rabbia per la mancata risposta alla convocazione dell'Argentina: è ancora fuori a causa di problemi fisici che l'avevano già bloccato un mese fa, quando sembrava tutto pronto per il debutto.