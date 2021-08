Un giorno particolarmente interessante, in casa Juve.Non una chiusura, di certo una sterzata in direzione rinnovo. Da una settimana si è tornati a parlare e i primi due incontri sono stati raccontati come molto positivi.Paulo ha altre richieste, riparte da altre basi: vuole un anno in più di contratto - fino al 2026, cinque stagioni ancora - e ballano ancora un paio di milioni di distanza. La Juve vorrebbe arrivare a 8.5 più bonus legati alle prestazioni, al rendimento.Firma e foto hanno bisogno ancora di tempo, anche se le distanze non sono poi così nette.