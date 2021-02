8









Paulo Dybala è alla ricerca di una soluzione per il suo problema al ginocchio sinistro che lo tiene lontano dai campi da un mese e mezzo, e che sta alimentando non solo la preoccupazione dei tifosi ma anche qualche dietrologia poco lusinghiera. Intanto l'attaccante argentino oggi si è recato a Barcellona, insieme ai responsabili dello staff medico della Juventus, per consultarsi con uno specialista del calibro di Ramon Cugat.



Cugat è un chirurgo ortopedico catalano. Si occupa di medicina sportiva da oltre 40 anni e nella sua carriera ha operato tantissimi atleti, tra cui ex calciatori del Barcellona come Guardiola, Xavi, Iniesta, Eto'o e molti altri nomi di primissimo livello.