Come racconta Gazzetta, tra i club che hanno fatto passi verso Paulo, quello col portafoglio più gonfio è il Newcastle. La nuova proprietà cerca un colpo di taglia mondiale per iniziare una dinastia. Nonostante l’offerta economica sia extra-large, Dybala non ha tentennato: giocare la Champions è la pre-condizione per qualsiasi offerta. Nelle ultime ore, poi, è arrivato a casa Dybala un sondaggio dalla Bundesliga: il Borussia Dortmund è interessato all’affare a parametro zero. Pure in questo caso Paulo ha detto “no, grazie.