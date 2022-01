Come racconta Tuttosport, questa sera ci sono tutti i presupposti per vedere il miglior Dybala. Per il quotidiano il problema del numero 10 è lo stesso che ha afflitto la Juventus in questa stagione: la mancanza di continuità. "La squadra ha accelerato e rallentato troppe volte, senza raggiungere la velocità di crociera invocata da Allegri. Questa sera l’ennesima opportunità contro una Udinese travolta dall’Atalanta e rallentata pesantemente dal contagio Covid. Dybala torna in campo dal primo minuto, la condizione che predilige: cinque delle sue reti sono state realizzate da titolare".