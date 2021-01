Obiettivo cento gol. Per Paulo Dybala e anche un po' per la Juve, che ha visto crescere e poi esplodere un giocatore straordinario. Una stella nel firmamento bianconero, oggi a un bivio decisamente cruciale secondo Tuttosport: se per il rinnovo se ne riparlerà nel mese di febbraio - fissato l'incontro con Jorge Antun, agente del giocatore -, gennaio è il mese per alzare il tiro. E in qualche modo, giustificare le alte richieste.



12 MILIONI - Del resto, la Juve non si schioda da quell'offerta lì: la sua proposta l'ha fatta, 10 milioni più due di bonus. Quasi al pari di De Ligt, che 12 milioni li guadagna netti. Se Paulo dovesse rifiutare, a quel punto le strade di giocatore e club potrebbero separarsi in estate, a un anno dalla scadenza del contratto. Altrimenti sarà grande festa: con Paulo verso le 300 presenze con questa maglia.



100 GOL - Intanto, gli obiettivi a stretto giro: Dybala può arrivare a 100 gol proprio con il Sassuolo. Gliene mancano due, non è semplice ma figuriamoci se è impossibile per un giocatore come lui. Finora, gli sprazzi hanno palesato un Paulo ancora non al 100%, sebbene il giocatore visto a San Siro si avvicini parecchio...