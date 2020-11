1









"Io sfrutto il giocare con tutti. Paulo ha le sue caratteristiche, Ronaldo anche. Io devo cercare di approfittare delle loro qualità per cercare di pescare gol sul secondo palo come oggi, o per un rimbalzo, un contro-movimento quando prendono la palla o un assist, come contro lo Spezia, quando ho dato palla sapevo già che sarebbe stato gol. Sono qua per essere a disposizione e se mi devo adattare a giocare con questi giocatori è facile". Con queste parole Alvaro Morata ha risposto alla domanda sulla convivenza offensiva che coinvolge lui, Ronaldo e Paulo Dybala. Un trio che per il momento è proprio lo spagnolo a guidare, come impatto, gol e personalità.