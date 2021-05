Alla vigilia della gara contro il Milan è ballottaggio aperto tra Paulo Dybala e Alvaro Morata per scegliere la spalla di Cristiano Ronaldo. Andrea Pirlo è orientato a rilanciare lo spagnolo che contro l'Udinese è entrato a partita in corso proprio contro la Joya. Da quando l'argentino è tornato a disposizione l'allenatore ha una scelta in più in attacco e nelle ultime partite i due si sono sempre alternati vicino a CR7. Contro il Milan è in vantaggio Morata, ma potrebbe esserci una nuova staffetta a gara in corso.